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📅 2026/10/16 執筆者：motoe
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森永製菓「サンリオとコラボのチョコボール」新発売

森永製菓（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO：森 信也）は、サンリオのキャラクターとコラボレーションした期間限定パッケージの「チョコボール」を10月より順次、また、新商品「チョコボール＜ダブルチョコレート＞」を11月4日より発売する。今回のコラボパッケージでは、2026年サンリオキャラクター大賞で上位にランクインしたキャラクターの中から、「シナモロール」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「ポチャッコ」の4キャラクターとキョロちゃんが共演。ピーナッツ、キャラメル、いちごの定番3品に加え、新商品＜ダブルチョコレート＞もラインアップされる。さらに、対象商品を購入して応募すると、「チョコボール×サンリオキャラクターズ」オリジナルグッズが抽選で合計1,000名に当たるキャンペーン＜設サイト：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/2026special/（サイトオープン：2026/11/4（水）11時）＞も実施される予定だ。

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