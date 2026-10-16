森永製菓「サンリオとコラボのチョコボール」新発売

キリンホールディングスは9月1日、健康食品市場参入への足掛かりとてプラズマ乳酸菌を配合した飲料、ヨーグルトを新たに開発し、その総称を「ｉＭＵＳＥ」として発売すると発表した。
森永製菓（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO：森 信也）は、サンリオのキャラクターとコラボレーションした期間限定パッケージの「チョコボール」を10月より順次、また、新商品「チョコボール＜ダブルチョコレート＞」を11月4日より発売する。今回のコラボパッケージでは、2026年サンリオキャラクター大賞で上位にランクインしたキャラクターの中から、「シナモロール」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「ポチャッコ」の4キャラクターとキョロちゃんが共演。ピーナッツ、キャラメル、いちごの定番3品に加え、新商品＜ダブルチョコレート＞もラインアップされる。さらに、対象商品を購入して応募すると、「チョコボール×サンリオキャラクターズ」オリジナルグッズが抽選で合計1,000名に当たるキャンペーン＜設サイト：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/2026special/（サイトオープン：2026/11/4（水）11時）＞も実施される予定だ。