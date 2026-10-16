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📅 2026/10/16 執筆者：shirai
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京都駅ビル開発「ビアフェスタ」出店者決定

京都駅ビル開発は11月13、14日、京都駅ビルで開催する「京都駅ビルビアフェスタ2026」の参加ブルワリーを発表した。関西をはじめ北陸、中国、四国などから11ブルワリーが集結し、各社のクラフトビールを提供する。初出店はKYOTO NUDE BREWERY、ÉBIR BREW STUDIO、奈良醸造、CAMADO BREWERY、BREWMIN’の5者。受付で専用カップとチケットを購入し、各ブースでビールと交換する方式で実施する。WESTERアプリ会員には各日先着500人にブルワリーのノベルティを進呈し、会計101円ごとに1ポイントを付与する。 ＜イベント情報＞ 名称：京都駅ビルビアフェスタ2026 開催日時：2026年11月13日12～21時、14日10～20時 ラストオーダー：各日終了30分前 会場：京都駅ビル1階駅前広場（ホテルグランヴィア京都前） 入場料：無料 ビアカップ：400円 クラフトビール：800円から チケット：1枚400円、5枚つづり2,000円 出店者：KYOTO NUDE BREWERY、日々一泡Brewery、ÉBIR BREW STUDIO、TWO RABBITS BREWING CO.、奈良醸造、ISEKADO、CAMADO BREWERY、BREWMIN’、DD4D、大山Gビール、松江ビアへるん

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