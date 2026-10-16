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📅 2026/10/16 執筆者：shirai
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農心ジャパン「辛ラーメン」大阪で試食提供

農心ジャパンは10月23日～11月8日、大阪・梅田で開催される「MUSINSA Osaka Pop-up Store 2026」に「辛ラーメン」ブランドとして出展する。韓国のファッションプラットフォームMUSINSAのイベントを通じ、韓国の食文化も紹介する。ブースでは自動ラーメン調理機を使い、ピリ辛でクリーミーな「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」を調理して無料提供。試食後のアンケート回答者全員に、トマトやクリーム、コチュジャンの味わいを組み合わせた「辛ラーメン ロゼ 袋麺」を1袋進呈する。回答者から抽選で30人に、製品やオリジナルグッズ入りのペール缶セットが当たる企画も行う。 ＜イベント情報＞ 出展先：MUSINSA Osaka Pop-up Store 2026 会期：2026年10月23日～11月8日 時間：11～21時 会場：VS.（大阪市北区大深町6-86、グラングリーン大阪うめきた公園ノースパーク） 入場料：無料 入場方法：事前予約制、MUSINSA公式LINEで案内 無料試食の参加条件：農心ジャパン公式Instagramをフォロー ＜商品情報＞ 商品名：辛ラーメン トゥーンバ 袋麺 内容量：137g（麺106g） 希望小売価格：288円（税込） 商品名：辛ラーメン ロゼ 袋麺 内容量：1食135g（麺104g） 希望小売価格：4食入り1,131円（税込） 販売先：農心ジャパン公式オンラインストア、一部小売店

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