カネテツ「創業１００周年フェス」開催

カネテツデリカフーズは11月14日、神戸市の本社と体験施設「てっちゃん工房」で、創業100周年を記念した「カネテツフェス2026」を開催する。通常は一般公開していない練り製品工場の特別見学や、揚げたての「野菜フライ」を3,000人に無料配布する企画を実施。タコを使わずに食感や見た目を再現した植物由来食品「ほぼタコ」を使用し、「井たこ焼」と共同で提供する「ほぼタコ焼き」も一般向けに初登場する。商品の特別販売や福袋販売、神戸ゆかりの企業の出店なども予定。かまぼこ作り体験は事前予約制で実施する。＜イベント情報＞名称：カネテツフェス2026開催日時：2026年11月14日10～15時会場：カネテツデリカフーズ本社・てっちゃん工房（神戸市東灘区向洋町西5-8）入場料：無料、一部有料企画ありアクセス：六甲ライナー「アイランドセンター」駅から徒歩約15分備考：少雨決行、駐車場なし、駐輪場あり＜体験情報＞内容：かまぼこ手作り体験開始時間：10時30分、13時定員：各回40人対象：小学1年生以上参加費：1人1,500円（税込）予約開始：2026年10月23日12時