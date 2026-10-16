糸魚川五醸の会「ヒスイＳＡＫＥまつり」開催

糸魚川五醸の会は11月7日、新潟県糸魚川市のヒスイ王国館で「いといがわヒスイSAKEまつり2026」を開催する。市内の池田屋酒造、猪又酒造、加賀の井酒造、田原酒造、渡辺酒造店の全5蔵が集まり、蔵元や造り手との会話を楽しみながら地酒を飲み比べられる。当日限定酒の販売や利き酒チャレンジ、地元飲食店による料理の販売も実施。新潟県非公認PRキャラクター「ニイガタ姉さん」も来場する。会場は糸魚川駅に隣接し、各回130人の2部入替制で行う。＜イベント情報＞名称：いといがわヒスイSAKEまつり2026開催日：2026年11月7日時間：第1部13～15時、第2部16～18時受付開始：各回開始15分前会場：ヒスイ王国館2階大ホール（新潟県糸魚川市大町1-7-11）定員：各回先着130人前売料金：通常2,600円、限定お猪口付き3,200円、ピンチョス付き3,200円（いずれも税込）限定枚数：お猪口付きは各部40枚、ピンチョス付きは各部50枚当日料金：通常3,000円（税込）前売券販売：セブンチケット、糸魚川商工会議所