ＬａｃｕＳ「Ｍｅ ＩＣＥ」グッドデザイン賞受賞

LacuSの高齢者向け栄養食品「Me ICE」が、2026年度グッドデザイン賞を受賞した。食が細くなった高齢者の「食べたい」という気持ちに着目し、アイスの形で栄養補給と食べる楽しみの両立を目指した商品。溶けてもとろみが残るよう嚥下に配慮し、バニラなど5種類の味を展開する。同社は、75歳以上で身体活動レベルが低い人の食事摂取基準に基づき、エネルギー量当たりで33種類の栄養素を満たす独自の「完全栄養」設計を採用。審査では、親しみやすい形態や少量での栄養補給、本人と介護者双方への配慮が評価された一方、ラベルの読みやすさなどの改善にも期待が示された。 ＜商品情報＞ 商品名：Me ICE ブランド：Me TIME FOODS 種類：バニラ、チョコ、いちご、抹茶、きな粉 特徴：溶けてもとろみが残る設計、33種類の栄養素を配合 販売先：公式オンラインストア、Amazon、楽天市場など 受賞：2026年度グッドデザイン賞