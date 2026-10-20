有楽製菓「ブラックサンダーケーキ」特典企画

～私が日本へ糖質制限食品・お菓子を持ち込んだ第一人者です～ アメリカのバージニア州で会社を設立して日本の糖尿病患者さんやダイエット中の方へ糖質制限の食品を個人輸出という形でお届け出来るよ…
有楽製菓は「ブラックサンダーケーキ」の発売2周年とクリスマスに合わせ、公式通販でキャンペーンを実施する。10月28日までは通常価格から500円引きとし、食感を加えるトッピングを進呈。11月2日からは、1台購入につきクリスマス限定のメラミンプレートを数量限定で贈る。ケーキはビスケット、ガナッシュ、2種類のムースなどを重ねた6層構造で、ザクザク感となめらかな口溶けを両立した。2024年10月の発売から2026年8月までに累計販売数2万台を突破している。両企画ではクリスマス限定スリーブも用意する。＜商品情報＞商品名：ブラックサンダーケーキサイズ：4号、直径約12cm通常販売価格：公式オンラインショップ2,980円、楽天市場店・Yahoo!店4,260円、直営店1,980円（いずれも税込）保存方法：冷凍、－18℃以下＜キャンペーン情報＞第1弾：2026年10月1～28日、500円引き、トッピング進呈、限定スリーブ選択可能第2弾：11月2日～12月25日15時、限定メラミンプレートとトッピングを進呈、限定スリーブ付き対象：公式オンラインショップ、公式楽天市場店、公式Yahoo!店備考：直営店は対象外。第2弾の特典は数量限定、なくなり次第終了。販売店により価格・送料体系が異なる