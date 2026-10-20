有楽製菓「ブラックサンダーケーキ」特典企画

有楽製菓は「ブラックサンダーケーキ」の発売2周年とクリスマスに合わせ、公式通販でキャンペーンを実施する。10月28日までは通常価格から500円引きとし、食感を加えるトッピングを進呈。11月2日からは、1台購入につきクリスマス限定のメラミンプレートを数量限定で贈る。ケーキはビスケット、ガナッシュ、2種類のムースなどを重ねた6層構造で、ザクザク感となめらかな口溶けを両立した。2024年10月の発売から2026年8月までに累計販売数2万台を突破している。両企画ではクリスマス限定スリーブも用意する。＜商品情報＞商品名：ブラックサンダーケーキサイズ：4号、直径約12cm通常販売価格：公式オンラインショップ2,980円、楽天市場店・Yahoo!店4,260円、直営店1,980円（いずれも税込）保存方法：冷凍、－18℃以下＜キャンペーン情報＞第1弾：2026年10月1～28日、500円引き、トッピング進呈、限定スリーブ選択可能第2弾：11月2日～12月25日15時、限定メラミンプレートとトッピングを進呈、限定スリーブ付き対象：公式オンラインショップ、公式楽天市場店、公式Yahoo!店備考：直営店は対象外。第2弾の特典は数量限定、なくなり次第終了。販売店により価格・送料体系が異なる