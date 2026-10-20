ＪＡ北大阪「スーパー玄米ラテ」発売

JA北大阪は10月30日、粉末飲料「スーパー玄米ラテ」を発売する。大阪で栽培したスーパー玄米「WE米」を焙煎した「ういまい」を50％以上使用し、黒糖ときなこを合わせた。牛乳や豆乳に混ぜるだけで、香ばしさとやさしい甘みを楽しめる。1杯分15gに食物繊維2.9gを含み、温冷どちらにも対応する。販売前に管理栄養士50人を対象に実施した調査では、条件付きの回答も含め98％が推奨の意向を示した。ECを中心に販売し、店舗展開も順次拡大する。大阪・梅田での試飲販売イベントや、神戸での期間限定カフェも予定する。＜商品情報＞商品名：スーパー玄米ラテ発売日：2026年10月30日内容量：150g（約10杯分）価格：オープン価格原材料：WE米焙煎粉、黒糖、大豆飲み方：本品15gに牛乳または豆乳150mlを加える販売先：公式オンラインショップなど＜イベント情報＞大阪販売イベント：10月30日11～20時、31日10～19時、ディアモール大阪内ディーズスクエア神戸ポップアップカフェ：11月2日～12月上旬、阪急オアシス神戸三宮店地下1階キッチン＆マーケット内カフェ営業時間：11時30分～16時、不定休ラテ提供価格：ホット・アイス各400円（税込）