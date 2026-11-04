ＵＣＣ「ＹＯＩＮＥＤ」新商品発売

日清「食と健康状態の解析モデル」確立に向けた共同研究

日清食品とPreferred Networks（以下、PFN）は、日清食品が研究を進めている最新の分子栄養学に基づいた「完全栄養食」の進化に向け、「栄養素」と「健康状態」の関係を解析する技術のPoC …