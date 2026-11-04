ＵＣＣ「ＹＯＩＮＥＤ」新商品発売

リンツ＆シュプルングリージャパンは、2017年12月1日から、リンツ ショコラ カフェ 銀座店、自由が丘店、吉祥寺店で、冬季限定の新作ショコラデザート3品の提供を開始する。 同社はスイスで1845年に…
UCC上島珈琲は、コーヒー豆を丸ごと使った食べるコーヒー「YOINED（ヨインド）」の2026年版を11月9日に発売する。独自製法でコーヒー豆の香りや味わいを閉じ込めた商品で、2023年の誕生以来、期間限定で販売している。今年はニカラグア産の希少品種「ゲイシャ」と、ブラジル産の樹齢100年を超える木から収穫した「レッドブルボン」の2種類を採用。ゲイシャは華やかな酸味とアプリコットのような甘み、レッドブルボンはプラムを思わせる酸味やナッツのような香ばしさが特徴となっている。コーヒー豆の配合率はいずれも40％で、飲料とは異なる楽しみ方を提案する。＜商品情報＞商品名：YOINED（ヨインド）2026年版／発売日：2026年11月9日（月）／先行予約開始：11月4日（水）／内容：ニカラグア産ゲイシャ3枚、ブラジル産レッドブルボン3枚の計6枚／販売：UCC公式オンラインストアなど／URL：https://www.ucc.co.jp/yoined/