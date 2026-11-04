キリン「氷結ｍｏｔｔａｉｎａｉ」売上の一部を寄付

キリンビールは、規格外果実を活用したチューハイ「キリン 氷結mottainai 不知火」の売り上げの一部を、2026年7月に発生した熊本地震の災害義援金として拠出する。同商品は、傷や日焼け、形状などを理由に通常の流通に乗せられない熊本県産の柑橘類「不知火」を使用し、果実のフードロス削減と生産農家の支援を目指す商品。キリンビールは8月18日の発売時に、対象商品の出荷1本につき1円を義援金として拠出する方針を発表していた。食品ロス削減と被災地支援を両立する取り組みとして展開している。 ＜活動情報＞対象商品：キリン 氷結mottainai 不知火／寄付対象：2026年8月18日発売から10月15日までの出荷分／寄付額：対象商品1本につき1円／寄付先：令和8年熊本地震災害義援金／商品容量：350ml・500ml／アルコール度数：4％／販売地域：全国／URL：https://www.kirin.co.jp/