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📅 2026/11/04 執筆者：shirai
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アイビーカンパニー「冬季限定バーガー」発売

アイビーカンパニーが展開するハンバーガーレストラン「シェイク シャック」は、冬季限定商品「フレンチオニオンバーガー」を11月5日から国内全19店舗で発売する。フランスの伝統料理「フレンチオニオンスープ」から着想を得た商品で、店舗でじっくり炒めた飴色オニオンに、アンガスビーフ100％のパティ、エメンタールチーズ、自家製ガーリックマヨネーズソース、フライドオニオンを組み合わせた。オニオンの甘みとうま味、異なる食感を楽しめる一品。同時に「ガーリックパルメザンフライ」と「ストロベリーレモネード」も期間限定で販売する。 ＜商品情報＞発売日：2026年11月5日（木）／販売期間：12月下旬まで／販売店舗：国内全19店舗／商品・価格：フレンチオニオンバーガー1,628円、ガーリックパルメザンフライ902円、ストロベリーレモネード682円（いずれも税込、一部店舗で価格が異なる）／URL：https://www.shakeshack.jp

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