ＵＣＣ「コーヒーマリアージュ」予約開始

モスフードサービスは、１０月２日より、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、季節限定商品の『とびきりハンバーグサンド「厚切りベーコン」』と、新定番商品として『とびきりハンバーグサンド』を発売する…
UCC上島珈琲は、カプセル式コーヒーシステム「ドリップポッド」の限定企画「旅するコーヒーマリアージュ」第13弾の予約販売を11月4日から開始した。今回は福岡県・門司港の焼き菓子店「Bion」とコラボレーションし、フランスの伝統菓子クグロフとコーヒーを組み合わせた150セット限定の商品を販売する。ラズベリーのような果実味が特徴の「ウィンターブレンド2026」にはキャラメルクグロフショコラを、上品な甘みを持つ「ブルーマウンテンブレンド」には栗と2種のナッツのクグロフを合わせ、冬のホリデーシーズンに向けた特別な味わいを提案する。 ＜商品情報＞商品名：旅するコーヒーマリアージュ 第13弾／予約開始日：2026年11月4日（水）／発送予定日：12月10日（木）から順次／価格：4,980円（税込）／販売数量：150セット限定／セット内容：ウィンターブレンド2026・ブルーマウンテンブレンド各12個入り1箱、キャラメルクグロフショコラ・栗と2種のナッツのクグロフ各2個／販売場所：ドリップポッド公式オンラインストア／予約期間中は送料無料／URL：https://drip-pod.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=S261104-1