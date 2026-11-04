ＵＣＣ「コーヒーマリアージュ」予約開始

大地を守る会「契約生産者の顔が見える指定キット」発売

大地を守る会は、メインに使用する野菜の契約生産者を指定した「キット・埼玉県 三枝さんの小松菜を使った油揚げの焼きコロッケセット(1,880円)」を、9月18日より発売する。農薬や化学肥料を出来るだけ使…