ＵＣＣ「ローズヒル ブルーマウンテンＮｏ１」３種発売

日清シスコは、「ココナッツサブレ アップルパイ味」を1月12日に全国で新発売する。1965年の発売以来、サクサクとした食感と飽きのこない味わいで親しまれてきたロングセラーブランド「ココナッツサブレ」の…
COFFEE STYLE UCCは、ジャマイカのUCC直営農園で栽培したコーヒー豆を使用する「UCC直営農園ローズヒル ブルーマウンテンNo.1」シリーズ3種類を11月13日から数量限定で発売する。直営農園の中でも標高が高いローズヒルエリアで収穫した豆を使用。最上位商品「スーパーブルー」は標高1,000m以上の区画で栽培された大粒豆を厳選したもので、今回の収穫分では農園全体の約8％しか条件を満たさなかった。洋梨やさくらんぼを思わせる風味となめらかな口当たりが特徴。全国のUCCカフェメルカードなど18店舗で販売する。 ＜商品情報＞発売日：2026年11月13日（金）／販売期間：2027年1月下旬まで予定、数量限定／商品・価格：スーパーブルー100g 7,560円、ブルーマウンテンNo.1 100g 6,480円、ブルーマウンテンNo.1ブレンド100g 3,240円（いずれも税込）／販売店舗：UCCカフェメルカードなど全国18店舗／先行予約限定飲み比べセット：各50g入り、6,480円（税込）、予約は11月12日まで／URL：https://www.coffeestyleucc.co.jp/