ＵＣＣ「ローズヒル ブルーマウンテンＮｏ１」３種発売

COFFEE STYLE UCCは、ジャマイカのUCC直営農園で栽培したコーヒー豆を使用する「UCC直営農園ローズヒル ブルーマウンテンNo.1」シリーズ3種類を11月13日から数量限定で発売する。直営農園の中でも標高が高いローズヒルエリアで収穫した豆を使用。最上位商品「スーパーブルー」は標高1,000m以上の区画で栽培された大粒豆を厳選したもので、今回の収穫分では農園全体の約8％しか条件を満たさなかった。洋梨やさくらんぼを思わせる風味となめらかな口当たりが特徴。全国のUCCカフェメルカードなど18店舗で販売する。 ＜商品情報＞発売日：2026年11月13日（金）／販売期間：2027年1月下旬まで予定、数量限定／商品・価格：スーパーブルー100g 7,560円、ブルーマウンテンNo.1 100g 6,480円、ブルーマウンテンNo.1ブレンド100g 3,240円（いずれも税込）／販売店舗：UCCカフェメルカードなど全国18店舗／先行予約限定飲み比べセット：各50g入り、6,480円（税込）、予約は11月12日まで／URL：https://www.coffeestyleucc.co.jp/