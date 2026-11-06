西武・プリンスホテルズ「韓国産鮑」フェア開催

西武・プリンスホテルズワールドワイドは、品川プリンスホテル内のブッフェレストラン「LUXE DINING HAPUNA」で、韓国産活蝦夷鮑を使用した期間限定メニューを11月11日から30日まで提供する。韓国水産物ブランド「K・FISH」の協力による企画で、品質管理基準を満たした認証済みの活蝦夷鮑を使用。コリッとした食感とうま味を生かすためシンプルにグリルし、韓国海苔のソースと柚子をアクセントにした白ワインクリームソースの2種類から好みの味を選べる。韓国産水産物の魅力を日本の消費者に紹介する。 ＜イベント情報＞提供期間：2026年11月11日（水）～11月30日（月）／会場：品川プリンスホテル メインタワー1階「LUXE DINING HAPUNA」／提供時間：ディナーブッフェ／メニュー：韓国産活蝦夷鮑のグリル（1人1皿）／料金：ディナーブッフェ1人7,700円（税込・別途サービス料13％）／問い合わせ：03-5421-1114（10時～18時）