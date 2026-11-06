日本ＫＦＣ「ケンタ福袋２０２７」発売

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、2027年の新春福袋「ケンタ福袋」を1月1日から全国の店舗で数量限定発売する。販売価格は3,900円で、オリジナルチキンやバーガー、ポテトなど5,280円相当の商品引換券と、KFCのバーレルをモチーフにした陶器製の耐熱容器「KFCバーレル型ココットケンタ」をセットにした。人気商品の無料券などが当たる「クーポンつきケンタおみくじ」も封入する。11月13日から26日まで専用サイトで事前抽選販売を受け付ける。＜商品情報＞商品名：ケンタ福袋／価格：3,900円（税込）／発売日：2027年1月1日（金）／セット内容：KFC全店共通商品引換券5,280円相当、KFCバーレル型ココットケンタ、クーポンつきケンタおみくじ、オリジナル手提げ紙袋／事前抽選受付：2026年11月13日（金）～11月26日（木）／当選通知：12月7日（月）以降／当選者受取期間：2027年1月1日（金）～1月7日（木）／販売店舗：全国のKFC店舗（一部除く）／数量限定／URL：https://www.kfc-fukubukuro2027.com/