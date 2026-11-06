八芳園「農家が主役のカフェ」新メニュー提供

八芳園グループの八芳園交流コンテンツプロデュースは、福島県鏡石町で開催中の「農家が主役のカフェ」で、11月12日から冬の食材を使った新メニューを提供する。同カフェは地元の農家や事業者と連携し、町産農産物の魅力を発信する期間限定店舗。今回のメニューでは、地元産の野菜を使ったビーフシチューや牛乳で仕込んだクリームラザニア、岩瀬農業高校の卵を使用したフレンチトースト、町産苺のタルトなどをそろえる。カフェ終了後も一部商品の販売継続を検討しており、地域農業の振興と生産者の販路拡大につなげる。 ＜イベント情報＞イベント名：農家が主役のカフェ VEGETABLE LIFE CAFE ～Made in Kagami-ishi～／新メニュー提供期間：2026年11月12日（木）～12月20日（日）／会場：鏡石町健康福祉センター「ほがらかん」2階（福島県岩瀬郡鏡石町東町286）／営業時間：ランチ10時～14時（L.O.13時30分）、カフェ14時～17時30分（L.O.17時）／定休日：毎週水曜日、臨時休業日あり／主催：福島県鏡石町／企画・運営：八芳園交流コンテンツプロデュース ＜メニュー情報＞酪王牛乳仕込みの濃厚クリームラザニア1,300円、鏡石町産野菜たっぷりの本格ビーフシチュー1,600円、長葱と味噌のタルタルソースを添えたサーモンのパン粉揚げ1,200円（いずれも税込）