ワールドリカー「ゲームコラボ商品」みなとみらいで販売

ワールドリカーインポーターズは、横浜市のグランモール公園で11月13日から12月25日まで「みなとみらいクリスマスマーケット2026」を開催する。人気ゲーム「ドラゴンクエスト」と「ファイナルファンタジー」のコラボレーション企画と連動し、スライムやチョコボをモチーフにしたホットココアなど限定メニュー6種類を販売する。このほか、ばくだん岩をイメージしたチーズフォンデュやサボテンダーのティラミスパフェなども登場。会場には12の木造小屋が並び、ソーセージやシチューなど冬のグルメを提供する。入場無料で予約不要。 ＜イベント情報＞イベント名：みなとみらいクリスマスマーケット2026／開催期間：2026年11月13日（金）～12月25日（金）／営業時間：11時～21時30分（L.O.21時）、初日は16時開場／会場：グランモール公園 美術の広場周辺（神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目）／入場料：無料、飲食代別／店舗数：12店舗／主催：ヨコハマミライト実行委員会／運営：ワールドリカーインポーターズ ＜商品情報＞スライムのクリスマスホットココア900円（マグカップ付き2,100円）、チョコボのクリスマスホットココア900円（同2,100円）、ばくだん岩のチーズフォンデュ1,500円、ほねつきにく1,400円、たまねぎ剣士のオニオンスープ1,200円、サボテンダーのティラミスパフェ1,300円（いずれも税込、数量限定）／URL：https://www.mmcm-wli.com/