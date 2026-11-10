Ｆ＆Ｐジャパン「ホットスムージー」限定販売

F＆Pジャパンは、カゴメと共同開発したアレンジスムージー2種類を11月17日から30日まで、全国12店舗で期間限定販売する。カゴメが11月17日に発売する「野菜生活100 Smoothie いちご＆アーモンドMix」を使用し、F＆Pが店頭向けに「つくりたて本格スムージー」と「ホットスムージー」のレシピを開発した。スムージーを温かくして楽しむ新たな飲用スタイルを提案するもので、F＆Pが監修した家庭向けホットスムージーのアレンジレシピも紹介する。両社の協業は前年に続く取り組みで、冬季のスムージーの楽しみ方を広げることを目指す。 ＜商品情報＞コラボ商品：野菜生活100 Smoothie いちご＆アーモンドMixを使用した「つくりたて本格スムージー」「ホットスムージー」／販売期間：2026年11月17日（火）～11月30日（月）／販売店舗：全国12店舗／使用商品：カゴメ「野菜生活100 Smoothie いちご＆アーモンドMix」（11月17日全国発売）／家庭向けアレンジレシピも公開