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📅 2026/11/10 執筆者：motoe
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キリン「本搾り チューハイ りんご＜季節厳選＞」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、“果実とお酒だけでつくる”「キリン 本搾りTM」ブランドより、「キリン 本搾りTMチューハイ りんご＜季節厳選＞」（350ml缶、500ml缶）を12月8日より全国で期間限定発売する。近年、生活の質への意識の変化から、RTDにおいても、商品を選ぶ際に、素材や製法などの「品質感」を重視する傾向が高まっているが、「本搾りTM」は、2003年の誕生以来、香料・酸味料・糖類無添加の“果実とお酒だけでつくる”製法を守り続け、素材と製法のこだわりによって生まれる、果実本来の味わいが楽しめるすっきりとしたおいしさが、多くの消費者から支持され続けている。今回発売するキリン 本搾りTMチューハイ りんご＜季節厳選＞」は、冬の果実として親しまれるりんごのおいしさを、「本搾りTM」ならではのこだわりで提供される。【商品概要】■商品名：「キリン 本搾りTMチューハイ りんご＜季節厳選＞」 ■発売日：12月8日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：4％ ■純アルコール量：350ml缶：11.2g、500ml缶：16g ■製造工場：キリンビール仙台工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）

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