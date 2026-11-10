イオン「やさしごはん」新商品４品発売

イオンは、食物アレルギーに配慮したプライベートブランド「トップバリュ やさしごはん」シリーズから、新商品4品を11月10日より順次発売する。同シリーズは2016年に誕生し、今年で10周年を迎える。今回は、豆乳を加えて電子レンジで加熱するだけで完成する「おこめと大豆でつくったレンジ蒸しパン」のプレーンとココアの2種類に加え、米粉の皮でもちもちとした食感に仕上げた冷凍食品「野菜焼売」と「野菜餃子」を展開する。蒸しパンは特定原材料9品目、焼売と餃子は8品目を原材料に使用せず、アレルギーの有無にかかわらず家族で同じ食事を楽しめる商品として提案する。 ＜商品情報＞シリーズ名：トップバリュ やさしごはん／発売日：2026年11月10日（火）より順次／販売店舗：全国のイオン、イオンスタイル、マックスバリュなど約600店舗／商品・価格：おこめと大豆でつくったレンジ蒸しパン（プレーン・ココア）各60g・198円（税別）、米粉の皮で包んだ野菜焼売210g・298円（税別）、米粉の皮で包んだ野菜餃子200g・298円（税別）／冷凍焼売・餃子は11月11日発売／店舗により取り扱い・価格が異なる場合あり／URL：https://www.topvalu.net/yasashi-gohan/