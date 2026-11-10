焼肉坂井ＨＤ「韓国グルメ感謝祭」開催

焼肉坂井ホールディングスは、韓国料理ブランド「韓メシ・韓スイーツ アンニョン」の全国12店舗で、11月13日から15日までの3日間、「感謝祭」を開催する。看板商品の石焼ビビンバに由来する11月14日の記念日「アンニョンの日」に合わせた企画で、期間中は通常メニューの「特製石焼ビビンバ」を追加料金なしで肉1.5倍、チーズトッピング付きの「とろチー 背徳ビビンバ」にグレードアップして提供する。また、食事をした来店客には、次回利用できる14％割引クーポンを数量限定で2枚配布する。同ブランドは1999年に福岡県で1号店を開業し、石焼ビビンバを中心とした韓国料理やスイーツを展開している。 ＜イベント情報＞イベント名：韓メシ・韓スイーツ「アンニョン」感謝祭／開催期間：2026年11月13日（金）～11月15日（日）／実施店舗：全国のアンニョン12店舗／内容：特製石焼ビビンバを無料で肉1.5倍・チーズトッピング付きに変更／特典：食事をした来店客に14％割引クーポン2枚を数量限定配布／クーポン有効期限：2027年1月31日（日）／クーポンは1会計につき1枚まで、他の割引との併用不可、持ち帰り・福袋購入には利用不可／URL：https://ys-holdings.co.jp/annyon/