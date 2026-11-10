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📅 2026/11/10 執筆者：shirai
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ＵＣＣ「コーヒー福袋２０２７」予約開始

 COFFEE STYLE UCCは、ワンドリップコーヒー「CAFE@HOME（カフェアットホーム）」などを詰め合わせた「コーヒー福袋2027」の予約受付を11月10日から開始した。福袋は全4種類で、150杯分のコーヒーを楽しめる予約限定の「プレミアム福袋」をはじめ、75杯分の「スタンダード福袋」、23杯分の「カジュアル福袋」、一部店舗限定の「コーヒー豆福袋」を用意する。プレミアム福袋には17種類のコーヒー150個を詰め合わせ、単品合計価格より2万円以上お得な内容とした。コーヒー豆福袋には人気のコーヒー豆やドリンク引換券などを組み合わせ、年末年始の自宅用や贈答用として提案する。 ＜商品情報＞商品名：コーヒー福袋2027／予約受付期間：2026年11月10日（火）～12月25日（金）予定／商品引き渡し・現物販売開始：12月26日（土）／商品・価格：プレミアム福袋（150杯分）24,000円、スタンダード福袋（75杯分）13,000円、カジュアル福袋（23杯分）4,500円（いずれも税込）／このほかアトレ吉祥寺店・横浜店限定のコーヒー豆福袋を販売／予約方法：店頭または電話／予約対象：プレミアム福袋、スタンダード福袋、コーヒー豆福袋／数量限定、なくなり次第終了／販売店舗：COFFEE STYLE UCC アトレ吉祥寺店、横浜店、ディアモール大阪店

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