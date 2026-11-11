キリン「事業系ペットボトルの国内循環モデル」構築

明治（代表取締役社長：松田克也）は、冬期限定チョコレート「メルティーキッス」シリーズより「メルティーキッスとろけるキャラメルバター」を11月22日から全国にて発売する。1992年の発売以来、冬期限定チ…
キリンビバレッジ（社長：井上一弘）は、グループ会社であるキリンビバックス（社長：芳野博郎）から排出される事業系ペットボトルの国内循環に向けた取り組みを、10月より開始した。同取り組みは、再生PET利用を推進する動脈側であるキリンビバックスと、回収・選別・再資源化を担う静脈側である岩本商店（社長：岩本真継）、エフピコ（会長：佐藤守正）のグループ会社である西日本ペットボトルリサイクル（社長：千々木亨、以下NPR）、豊通ペットリサイクルシステムズ（社長：金沢良親、以下TRS）が連携し、中国・四国・九州の8県21拠点を対象に、回収から再資源化までを一元管理する事業系ペットボトルの国内循環モデルを構築するというもの。キリングループは、「キリングループ環境ビジョン2050」のもと、「容器包装を持続可能に循環している社会」の実現を目指しているが、一方で、事業所などから排出される事業系ペットボトルは、回収後の行き先や最終用途を把握することが難しく、排出された資源をペットボトルをはじめとする食品包装容器等へ確実に国内循環させるためには、回収から再資源化までを一貫して管理できる仕組みづくりが課題となっていた。同モデルでは、中国・四国・九州の8県21拠点から排出される事業系ペットボトルについて、協力回収事業者13社による回収・選別の後、再資源化事業者であるTRSおよびNPRへ接続し、再生PET樹脂として再資源化。その再生PET樹脂を活用したペットボトルをキリンビバレッジが使用することで、ペットボトルを再びペットボトルへ再生する「ボトルtoボトル」水平リサイクルの循環を推進。再生PET利用を推進する動脈側の発意と、回収・選別・再資源化を担う静脈側の知見や現場力を組み合わせることで実現した取り組みとなる。