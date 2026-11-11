三井農林「Ｃｌａｓｓｉｃリーフティーシリーズ」発売

三井農林（所在地 : 東京都港区、代表取締役社長 : 藤井洋 ）では、お茶を愉しむブランド「nittoh.1909」にて、7つの産地それぞれの個性を楽しめる「Classicリーフティー」シリーズを11月11日より新たに発売した。「nittoh.1909」ではこれまで、産地や茶園などにこだわったお茶を中心に取り扱ってきたが、今回発売する「Classicリーフティー」シリーズは、産地や茶園へのこだわりを大切にしながら、紅茶をより身近に楽しんでもらうための新しい提案という。ダージリン「ClassicDarjeeling、ウバ「ClassicUva」、アッサム「ClassicAssam」、ディンブラ「ClassicDimbula」、ニルギリ「ClassicNilgiri」、キャンディ「ClassicKandy」、ルフナClassicRuhuna」の代表的な7つの産地の紅茶をそろえ、食べ物に合わせて紅茶を選ぶフードペアリングや、異なる産地の紅茶を組み合わせて、自分だけの”オリジナルブレンド”を作る楽しみ方などを提案していくとしている。各80ｇ、販売価格1,080 円（税込）～1,296 円（税込）。