宝「海外専用／京寶 ごはん炊き立て上手」新発売

海外事業を展開する宝酒造インターナショナルは、宝グループ長期Vision2050で掲げる「和酒・日本食を世界の日常に」の実現に向け、「京寶」ブランドの海外専用商品を開発。海外日本食材卸グループ会社の販売網を活用し、グローバルに展開しているが、今回、「京寶」ブランド第２弾として、米飯改良剤 京寶「ごはん炊き立て上手」１Lを米国のミューチャルトレーディング社と宝酒造との協業により開発した。海外では日本食市場の拡大に伴い、テイクアウトやデリバリー向け米飯のおいしさと食感を長時間維持することが求められており、また、カリフォルニア米やベトナム米などの外国産米や、硬水を使用した炊飯では、炊き上がり品質にばらつきが生じるなどの課題があった。こうした市場のニーズに対応するため、開発されたのが米飯改良剤 京寶「ごはん炊き立て上手」。宝酒造独自の醸造技術により、浸漬時に少量加えることで、炊きたてのおいしさと食感を長時間維持するとともに、海外産米や硬水など海外特有の炊飯環境においても、安定した品質を実現する商品となる。【商品概要】■商品名：和名 京寶「ごはん炊き立て上手」／英名 KYOTaKaRa「RICE TEXTURE OPTIMIZER」 ■容量／容器：1L／ペット ■荷姿：6本段ボール箱入 ■輸出国：米国を中心に、当社の海外日本食材卸グループが販売する全エリア ■輸出開始予定：2027年1月頃