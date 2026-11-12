アメリカ乳製品輸出協会「日本向け公式サイト」公開

農林水産省は、政務三役の農業者戸別所得補償制度に係る地方ブロック説明会の出席にあわせ、農業者戸別所得補償制度を中心とした意見交換会「あぜ道キャラバン」を開催する。同キャラバン活動は、農業者戸別所得補償…
アメリカ乳製品輸出協会（U.S. Dairy Export Council、駐日代表：福田 久雄）は、このたびアメリカ産ホエイたんぱく質の魅力や活用方法を紹介する日本向け公式サイトを公開した。人生100年時代を迎えた今、いつまでも元気に、自分らしく暮らすために欠かせないのが、毎日の食生活と健康づくり。なかでも、筋肉の健康を維持し、活動的な毎日を支えるタンパク質は、今、幅広い世代から注目を集めている。同協会が目指すのは、ホエイたんぱくを、特別な人が特別な目的で摂るものではなく、小麦粉や砂糖、塩のように、日本の家庭の台所にいつもある身近な食材にすること。「タンパク質を摂るために何かを始める」のではなく、「いつもの食事に、自然にタンパク質が加わる」。そんな食生活を日本に広げていきたいと考えのもと、乳たんぱく質の1種であるホエイたんぱく質に焦点を当て、ホエイたんぱく質の基礎知識をはじめ、タンパク質の必要性や種類、ホエイたんぱく質の特長、毎日の食事への上手な取り入れ方などを、わかりやすく紹介するため、今回、公式サイトを公開。レシピページでは、朝食から夕食、おやつまで、日常のさまざまな食シーンで楽しめるアイデアを提案。親子丼、たこ焼き、おにぎりなど、日本人におなじみの料理にもホエイたんぱく質を取り入れ、特別な調理や食生活の変更をしなくても、いつもの食事から手軽にタンパク質をプラスできる方法を紹介している。【概要】■公開日時：11月12日(木) 10：00 ■URL： https://www.milkprotein-usa.jp/ ■内容：アメリカ産ホエイたんぱくの基礎知識や特長、レシピ情報、業界向け情報など ■公式インスタグラム： https://www.instagram.com/milkproteinusa.jp/