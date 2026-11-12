アメリカ乳製品輸出協会「日本向け公式サイト」公開

鈴茂器工「のり巻きカッターＳＶＣ-ＡＴＤ」発売

鈴茂器工は、主力製品「のり巻きカッターSVC-ATC」をリニューアルし、機能をさらにブラッシュアップした新モデル「SVC-ATD」を発売する。本製品は、誰でも簡単に使えて一瞬でプロの切れ味を実現するの…