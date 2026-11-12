長野県「信州生まれの赤果肉りんご」銀座で発売

長野県の情報発信拠点『銀座NAGANO』（東京都中央区銀座）では、長野県中野市で誕生した多彩な赤果肉りんごの品種を11月の出荷シーズンに合わせて順次販売する。一見すると普通のりんご。でも、包丁を入れてみると、鮮やかなピンク色や赤色の果肉が現れるのが、その名も、「赤果肉（あかかにく）りんご」だ。赤果肉りんごの魅力は、何といってもその美しい断面。しかし、驚きは見た目だけではない。甘くジューシーなものから、爽やかな酸味を楽しめるものまで、品種ごとに異なるおいしさも大きな魅力。この赤果肉りんごを長年にわたり研究・開発してきたのが、長野県中野市の育種家、吉家一雄さん。吉家さんが赤果肉りんごの育種に取り組み始めたのは、1994年頃で、当時の赤果肉りんごは、酸味や渋味が強く、主に観賞用や加工用として扱われていたが、さまざまな品種の交配と選抜を重ね、20年以上にわたって研究が続けられ、赤い果肉の美しさと食味のよさを兼ね備えた「いろどり」。さらに、この「いろどり」を親として、「王林」や「ふじ」と交配することで、「なかののきらめき」「ムーンルージュ」などの品種が生まれ、現在では、国内だけでなく海外でも栽培に向けた取り組みが進められるなど、信州生まれの赤果肉りんごは新たな可能性を広げている。販売場所：銀座NAGANO 1Fショップ（東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル）。※品種ごとの入荷日、販売価格、販売数量は未確定。