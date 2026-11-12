ＢＩＧＢＯＸ東大和「多摩湖梨を活用したビール」開発

西武レクリエーション（本社：埼玉県所沢市、社長：依田龍也）が運営するBIGBOX東大和（東京都東大和市）では、地域社会における課題解決の一つとして、東京都東大和市に位置する、多摩湖周辺地域で生産されるブランド梨「多摩湖梨」を活用したクラフトビール「多摩湖梨 UPCYCLE30 CRAFT BEER VOL.1」を開発した。同社では、東大和市内の「梨の宮崎園」および「星野果樹園」において生産される梨の一部は、年間収穫量の約30％が傷や形状不良など、品質には問題がないにもかかわらず規格外となり販売できないまま廃棄されていること、また、地域には魅力的な農産物が数多く存在する一方、それらを活用した加工品や地域を代表する名産品は限られており、新たな特産品の創出が期待されていることを踏まえ、今回のプロジェクトに着手。商品名にある「UPCYCLE30」も、多摩湖梨の収穫量の約30％が廃棄されている現状に着目し、未利用資源に新たな価値を生み出すアップサイクルの考え方を表現したものだ。同商品を通じて、地域農業が抱える課題を多くの方に知ってもらうともに、多摩湖梨の魅力を新たな形で発信し、地域と消費者をつなぐきっかけとなることを目指し、11月23日（月・祝）開催予定のイベント「高架下の横市」（https://koukashitayoichi.wixsite.com/home）で販売を開始し、その後はBIGBOX東大和「ハンバーグレストラン＆カフェBURGCAMP」にて販売を継続していくとしている。【商品概要】■商品名：多摩湖梨 UPCYCLE30 CRAFT BEER VOL.1 ■品目：発泡酒 ■アルコール度数：発泡酒 ■製造者：矢尾本店Fest365BeerWorks （〒368-0054 埼玉県秩父市別所字久保ノ入１４３２）