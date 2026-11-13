ロッテ「コアラのマーチ＜ｗｉｔｈ ＥＸＩＬＥ＞」発売

ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員 : 中島英樹）はコアラのマーチブランドより、11月24日に「コアラのマーチ＜with EXILE＞」を発売いする。同商品は、日本を代表するダンス&ボーカルグループ「EXILE」と「コアラのマーチ」の初のコラボレーション商品で、今回、EXILE結成25周年をお祝いするとともに、11月14日から開催されるEXILEの25周年記念ライブ”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE”〜LDH PERFECT YEAR 2026〜をより一層盛り上げるべく、特別なコラボが実現したもの。25周年記念ライブに出演する、現メンバー11人にオリジナルメンバーのMATSU、ÜSA、MAKIDAIを加えた計14人が、”コアラのマーチ”になって登場。ビスケットの絵柄は、14人それぞれを「ひらがなの名前入り」「ローマ字の名前入り」「全身」の3パターンで描いた全42種類。14名のワイルドな“EXILEコアラ”が描かれた限定パッケージは、全5種類となる。内容量：48g、価格：オープン価格＜想定小売価格183円前後（税込）＞