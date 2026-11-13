ＵＳＳＥＣ×納豆連「ＮＡＴＴＯ ＳＵＭＭＩＴ」開催

アメリカ大豆輸出協会（USSEC）と全国納豆協同組合連合会（JNCSF）は、11月19日～21日の3日間、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋にて、「2026 NATTO SUMMIT」を開催する。同サミットは、アメリカの大豆生産者および主要パートナーであるUnited States Identity Preserved Alliance（USIPA）の支援のもと、納豆の原料と製品需要の未来を考える国際イベントで、納豆用大豆の最新情報、日本の納豆市場の需給、将来を見据えたパートナーシップの構築を柱に、日米の生産者・食品関係者・納豆メーカーが意見を交わす場となる。11月19日のランチでは、「納豆の世界進出」をテーマに、会場のホテルシェフが納豆を使った創作料理「natto remix」を提供。納豆ハンバーガーや納豆ワカモレなど、納豆の新たな可能性を感じられるメニューが予定されているほか米国の大豆食品協議会「The Soyfoods Council」専務理事が開発した納豆レシピも登場する。また、会場では、熊本地震で大きな被害を受けた熊本県のマルキン食品が開発した「納豆スプリンクル（納豆パウダー）」も紹介します。同商品は、納豆の栄養と風味をより幅広い料理に取り入れられる食品として、2026年10月にフランス・パリで開催された食品見本市「SIAL Paris」のUSSECブースでも展示されました。今回のサミットでは、来場者が実際に味わうことができる機会も設けられる予定だ。さらに、サミット前日には、JNCSF主催の「全国納豆鑑評会」を開催。全国の納豆メーカーが技術と味を競う伝統ある品質審査であり、出品・審査・表彰を通じて、納豆の品質向上と業界交流を促進するとしている。【開催概要】 ■名称：2026 NATTO SUMMIT ■主催：アメリカ大豆輸出協会（USSEC）、全国納豆協同組合連合会（JNCSF） ■会場：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 ■開催日：11月19日～21日（3日間） ■イベント詳細：https://ussoybean.jp/nattosummit2026/