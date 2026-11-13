美術出版エデュケーショナル「ゴッホ × 萩の月」再販

商品特長 上品な香りと穏やかなコクが特徴の「西尾抹茶」を使用し、「抹茶チーズケーキ」をイメージした味わい。具材（パフ・ビスケット）も練りこみ、サクサク触感が楽しめるコンビネーションチョコレート。 発売…
美術出版エデュケーショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役：大下正悟）は、仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する菓匠三全（本社：宮城県仙台市青葉区）と共同で制作した、フィンセント・ファン・ゴッホ《星月夜》（ニューヨーク近代美術館蔵）をデザインしたコラボレーションパッケージ「《星月夜》萩の月 特別パッケージ」を、東京都美術館にて開催される特別展「東京都美術館開館100周年記念 オルセー美術館所蔵 いまを生きる歓び」に合わせて11月14日（土）より常設のミュージアムショップにて数量限定で再販売する。同商品は、ゴッホの代表作のひとつ《星月夜》をあしらった、コラボレーションパッケージに「萩の月」が5個入った、ここでしか買えない限定パッケージ商品。なお、同商品は、2025年9月にも販売され、好評を博した商品となる。税込価格：2,000円、販売場所：東京都美術館ミュージアムショップ、hmm,by 東京都美術館ミュージアムショップ（WEBショップ）＜https://hmm.tobi-museumshop.com/＞