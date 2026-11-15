第９９０話　日本晴れの蕎麦奉納

今日(11月7日)は､甲州市の天目山栖雲寺(創建1348年)で12回目の蕎麦奉納。

新宿から｢あずさ75号｣に乗って大月へ、そこから各駅列車に乗り換えて甲斐大和まで。列車の窓から見える山々は、何度も通ったため見慣れた景色です。それゆえに｢この山河が日本だ｣と無意識のうち脳内に仕舞いこんでいましたので、モンゴル国へ行ったときは、果てしない大草原が大変刺激的でした。

ともあれ、甲斐大和駅に着きますと、古賀さんと安倍さんがお待ちでした。天目山は標高約1000m。古賀さんの車で登って行きます。



江戸ソバリエ神奈川の会が蕎麦奉納を始めたのは平成27年のこと、それを江戸ソバリエ協会を応援させていただきました。また令和3年には蕎麦切発祥の碑の説明板の建立も協力しました。恩田さんから、その説明文の原案をと求められたとき、開山業海本浄上人が杭州天目山で修業したころの杭州市では麺屋が賑わっていたそうです。当然、業海本浄上人は帰国の際に麺について何かしらをもたらしたことが形を変えて伝説となったのであろうということを基にして書いてみましたが、多分他には見られない解説だと思います。

この視点の支えとなったのが、用堂明機禅師が開山した漢陽寺(周南市)に寺方蕎麦の伝承がそなわっていたことでした。用堂明機は、肥前国諫早氏の子として生を授かり、31才のときに一念発起して杭州に渡り、径山･萬寿寺の竺源遠禅師に師事して十数年もの修行を終えて帰国。その後大内氏に招かれ、1374年に漢陽寺を創建しました。

用堂明機＝杭州＝漢陽寺(創建1374年)＝寺方蕎麦

業海本浄＝杭州＝栖雲寺(創建1348年)＝蕎麦切発祥

創建はほぼ同年代。｢杭州に何かがある｣という鍵を基にしての推理でした。



さて、栖雲寺の蕎麦奉納です。

本番の奉納は、江戸ソバリエ神奈川の会の恩田事務局長が打った蕎麦を三方にのせ、代表して神奈川の会の吉澤副会長が本堂に奉納し、青柳住職をはじめとした15人のお坊さんによって蕎麦奉納大般若回向が唱えられましたが、この大般若回向は驚くほど盛大なものでした。

奉納後は、地元の蕎麦店｢川田奥藤第二分店(甲府市)｣による蕎麦振舞いが行われ、一般参拝者の皆さん羽日本晴れの青空を見上げならが、秋の蕎麦を堪能されていました。青空には雪の富士山がよく似合っていました。

終了後、道の駅に寄って、うらじろ餅、吉田のうどんを買いました。

｢裏白｣は葉の裏が白いからそう呼ばれますが、｢雄山火口｣のことです。甲斐大和辺りではたくさん生えていますが、東京の奥多摩、山梨、長野あたりは雄山火口が食品がとして利用されているようです。 それから、みんな(恩田､吉澤､古賀､安倍､宮永､伊藤､ほし：敬称略)で、｢カフェ ベルレサン(Cafe Belle Raisin)｣で昼食。

山梨が開発した､コトピーやサンシャインレッドなど珍しい葡萄や、牛肉･茸･玉葱･人参･じゃが芋が新鮮なビーフシチューが、美味しい店でした。

面白かったのは、テーブルに落書きしてもいいという遊び心のあるレストランでした。

江戸ソバリエ協会 ほし☆ひかる







