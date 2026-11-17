ワールドリカーインポーターズは、韓国料理店「チャルモゴッソヨ東京ドームシティ店」で、韓国・釜山の名物鍋「ナッコプセ」を11月27日から冬季限定で販売する。韓国料理研究家のキム・ヨンジョン氏が監修する「四季の特別メニュー企画」の第4弾。タコ、エビ、牛もつをピリ辛スープで煮込み、もちもち食感のサリ麺を合わせた。ホルモンは丁寧に下処理し、濃厚なうま味を残しながら後味をさっぱりと仕上げている。直径20cmの鉄板鍋で提供し、2～3人でシェアできるボリュームとした。魚介とホルモンのうま味が溶け込んだスープは、追加のご飯と合わせても楽しめる。 ＜商品情報＞商品名：ナッコプセ／販売期間：2026年11月27日（金）～2027年2月28日（日）／価格：2,980円（税込）／内容：タコ、エビ、牛もつ、サリ麺など／推奨人数：2～3人（1人から注文可能）／監修：韓国料理研究家キム・ヨンジョン氏／販売店舗：チャルモゴッソヨ東京ドームシティ店（東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ 黄色いビル2階 FOOD STADIUM TOKYO）