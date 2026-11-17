JNM Globalが展開する韓国発のベーカリーブランド「ジョンナンミミョンガ」は、11月18日から阪神梅田本店と東武百貨店池袋店で期間限定の催事販売を実施する。2026年最後の催事出店となり、阪神梅田本店では新商品「りんご」を11月21日から販売する予定。りんごの甘みと爽やかな酸味、豊かな風味を生かしたパンで、秋冬の季節感を取り入れた。東武百貨店池袋店では「第18回 IKEBUKUROパン祭」に出店し、ブランドのパンを販売する。同ブランドは東京・原宿の東急プラザ「ハラカド」に常設店舗も展開しており、韓国の食文化やベーカリー商品を紹介している。 ＜イベント情報＞阪神梅田本店：2026年11月18日（水）～12月1日（火）、10時～20時、1階マルシェイベント／東武百貨店池袋店：2026年11月18日（水）～11月24日（火）、10時～19時、本館8階催事場「IKEBUKUROパン祭」／いずれも数量限定商品は売り切れの場合あり ＜商品情報＞商品名：りんご／発売予定日：2026年11月21日（土）／販売場所：阪神梅田本店1階マルシェイベント／発売日は変更となる場合あり