キリンビールは、アルコール度数3％の果実スパークリング「キリン 華よい」シリーズから、期間限定商品「洋梨シャルドネスパークリング」を12月22日に全国発売する。洋梨の上品な香りとやさしい甘みに、シャルドネの華やかな香りや酸味を組み合わせ、甘すぎず、すっきりとした余韻が楽しめる味わいに仕上げた。レモンやライムなど4種類の果実を漬け込んだ果実浸漬酒を隠し味に使用し、アルコール度数3％ながら豊かな果実感と複雑味を実現した。冬季ならではの特別感を演出し、普段あまり酒類を飲まない消費者にも気軽に楽しめる商品として提案する。 ＜商品情報＞商品名：キリン 華よい 洋梨シャルドネスパークリング（期間限定）／発売日：2026年12月22日（火）／内容量：350ml缶／価格：オープン価格／アルコール度数：3％／果汁：2.5％／純アルコール量：8.4g／販売地域：全国／製造工場：仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場（予定）