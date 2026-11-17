カンロは、架空の果実をグミで再現する「空想果実」シリーズから、新商品「空想果実 硬熟イトピスの実」を11月24日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。深海で発見されたという設定の「イトピスの実」が突然変異によって硬く熟した姿を表現した商品。青いグミを厚みのある黄色い糖衣で包み、従来品よりもバリッとした食感と甘みを強調した。糖衣の硬さとグミの弾力の対比に加え、隕石のエネルギーを思わせる刺激と深海をイメージした爽やかな味わいが特徴。同シリーズは架空の果実の生息地域や探索記録などを設定し、物語とともに味や食感を楽しむ体験型商品として展開している。 ＜商品情報＞商品名：空想果実 硬熟イトピスの実／発売日：2026年11月24日（火）より順次／参考価格：248円（税込）／内容量：31g／販売店舗：全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）／シリーズ公式サイト：https://kanro.jp/pages/kusokajitsu