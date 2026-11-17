丸亀製麺「冬のうどん3種」期間限定発売 丸亀製麺は、鴨と牡蠣を使った冬季限定うどん3商品を11月25日から全国の店舗で順次発売する。毎年人気の「鴨ねぎうどん」は、注文ごとに合鴨肉を焼き上げる「焼き鴨ねぎうどん」に進化。香ばしく焼いた鴨のうま味と白ねぎの甘みを、特製鴨だしとともに楽しめる。「牡蠣たまあんかけうどん」は牡蠣5個と玉子あんかけを注文ごとに煮立て、釜から直接すくい上げたもちもちのうどんに合わせた。また、「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」は店内で揚げた牡蠣に、魚介のうま味を生かした特製だれとバター風味を組み合わせた。店舗形態に応じて商品を展開し、冬の味覚を打ち立てうどんとともに提供する。 ＜商品情報＞発売日：2026年11月25日（水）／販売期間：期間限定／商品名：焼き鴨ねぎうどん、牡蠣たまあんかけうどん、こく旨 牡蠣ぶっかけうどん／販売店舗：焼き鴨ねぎうどん・牡蠣たまあんかけうどんは全国のロードサイド店舗中心、こく旨 牡蠣ぶっかけうどんはショッピングセンター・テナント店舗中心／一部店舗では取り扱いなし／特設サイト：https://jp.marugame.com/menu/yakikamonegi/