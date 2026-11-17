物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は、ファミリーマートとのコラボレーション商品2種類を12月1日から北海道を除く全国の店舗で発売する。看板商品の味わいを再現した「丸源ラーメン監修 肉そば」は、熟成醤油や丸大豆醤油などをブレンドしたスープに豚香油と背脂で甘みとコクを加え、柔らかく仕上げた豚肉を合わせた。柚子こしょうおろしをアクセントに使用し、後味を爽やかに仕上げている。「丸源ラーメン監修 熟成醤油 チャーハン」は、12カ月以上熟成させた醤油にニンニクや中華だしを加え、醤油のうま味と香ばしさを引き出した。外食チェーンの人気メニューをコンビニエンスストアで手軽に楽しめる商品として展開する。 ＜商品情報＞発売日：2026年12月1日（火）／販売店舗：北海道を除く全国のファミリーマート（一部地域・店舗を除く）／商品・価格：丸源ラーメン監修 肉そば646円（税込）、丸源ラーメン監修 熟成醤油 チャーハン198円（税込）／東海地方では東海テレビ「スイッチ！」とのコラボパッケージで販売／URL：https://www.syodai-marugen.jp/index.html