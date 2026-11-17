朝霧乳業は、静岡県の朝霧高原産牛乳を使用したスイーツブランド「あさぎり牛乳」の商品を、11月17日からナチュラルローソンで期間限定販売する。昨年に続く2回目の展開で、今回は人気のミルクスイーツに加え、新作「あさぎり牛乳アイス」を投入する。同商品は朝霧高原で搾られた生乳を100％使用し、牛乳本来の風味を生かしたすっきりと軽やかな味わいが特徴。このほか、マスカルポーネチーズと生クリームを使った「リッチミルクサンド」、ミルク感の強い「あさぎり高原プリン」、スフレチーズケーキ、パンケーキサンドなどを展開する。首都圏を中心としたナチュラルローソンで、朝霧高原の乳製品の魅力を発信する。＜販売情報＞販売開始日：2026年11月17日（火）／販売店舗：ナチュラルローソン（一部店舗を除く）／販売期間：期間限定＜商品情報＞あさぎり牛乳アイス95ml・378円／リッチミルクサンド（ミルク）420円、（キャラメル）440円／あさぎり高原プリン480円／あさぎりバタークッキー540円／あさぎりスフレチーズケーキ400円／ふんわりパンケーキサンド（あさぎりミルククリーム）290円、（スイートポテト・キャラメル）各300円／価格はすべて税込／URL：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/