パルシステム連合会は５月２０日、厚生労働省が公募する、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策特別措置法に基づく施行規則改正省令案に対する国民からの意見募集（パブリックコメント）へ意見を提出。管理措置の緩和に反対し…
雑賀技術研究所（所在地：和歌山県和歌山市、理事長：雜賀 慶二）は、12月4日、東京都中央区銀座にて体験型の「食の3重丸銀座ショップ」をオープンする。「食の3重丸」とは、雑賀技術研究所が独自に定めた「日本産」「安心」「美味しさ」という3つの基準を満たした食品のみが獲得することができる認定で、厳しい審査基準を満たし、認定された「本当にいいもの」を社会に広めることで、こだわりある製品づくりの応援、食の安心・安全の実現を目指すという。今回、新たにオープンする「食の3重丸銀座ショップ」は、雑賀技術研究所が実施する「食の3重丸」の活動をより身近に感じてもらい広めるための体験・情報発信拠点。取り扱う製品は「食の3重丸」認定の約60商品で、来店客は、気になった商品を無料で試食・試飲することが可能で、スタッフが商品についてご説明。気に入った商品があればご購入することもできる。また、今後は商品説明会、セミナーなども開催し、商品の魅力をより広く伝えていく予定だ。なお、オープンを記念して、先着でオリジナルエコバッグのプレゼントや、認定製品が当たるくじ引きも実施される。【店舗概要】■営業時間： 11時～18時 ■定休日：月曜日・火曜日 ■店舗所在地：東京都中央区銀座5丁目10-12 東洋ライスビルB棟4階