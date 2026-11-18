雑賀技術研究所（所在地：和歌山県和歌山市、理事長：雜賀 慶二）は、12月4日、東京都中央区銀座にて体験型の「食の3重丸銀座ショップ」をオープンする。「食の3重丸」とは、雑賀技術研究所が独自に定めた「日本産」「安心」「美味しさ」という3つの基準を満たした食品のみが獲得することができる認定で、厳しい審査基準を満たし、認定された「本当にいいもの」を社会に広めることで、こだわりある製品づくりの応援、食の安心・安全の実現を目指すという。今回、新たにオープンする「食の3重丸銀座ショップ」は、雑賀技術研究所が実施する「食の3重丸」の活動をより身近に感じてもらい広めるための体験・情報発信拠点。取り扱う製品は「食の3重丸」認定の約60商品で、来店客は、気になった商品を無料で試食・試飲することが可能で、スタッフが商品についてご説明。気に入った商品があればご購入することもできる。また、今後は商品説明会、セミナーなども開催し、商品の魅力をより広く伝えていく予定だ。なお、オープンを記念して、先着でオリジナルエコバッグのプレゼントや、認定製品が当たるくじ引きも実施される。【店舗概要】■営業時間： 11時～18時 ■定休日：月曜日・火曜日 ■店舗所在地：東京都中央区銀座5丁目10-12 東洋ライスビルB棟4階