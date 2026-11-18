はごろもフーズ（本社：静岡県静岡市、社長：後藤佐恵子）は、全国でミールキット宅配サービスを提供するヨシケイグループ（所在地：静岡県静岡市、代表取締役：平野圭吾）と同社「シーチキン食堂」とのコラボレーションメニュー第2弾として、「粉ラー油で食べるシーチキンちゃんこ鍋～〆は豆乳雑炊～」を12月2日にミールキット(Fun Mealコース)として販売する。はごろもフーズとヨシケイグループは、両社の強みを生かし、家庭の食卓に新しいおいしさを届けることを目指してコラボレーションを展開しているが、第2弾となる今回は、寒い季節に人気の鍋料理に着目。さまざまな料理に活用できるシーチキンと、ヨシケイのメニュー開発のノウハウを掛け合わせ、シーチキンを主役として楽しめる新感覚のちゃんこ鍋を開発した。シーチキンの旨みを油ごと活用し、野菜や鶏肉のおいしさが溶け込んだ、寒い季節にぴったりの一品に仕上げられており、ヨシケイで人気の粉末状のラー油「粉ラー油」による味変や、豆乳を加えたクリーミーな雑炊まで楽しめるのも特徴となっている。