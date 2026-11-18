キリンビール（社長：堀口英樹）は、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から、「ビール醸造のプロフェッショナルであるブリュワーが造る、ブリュワーが今造りたいクラフトビール」をコンセプトとするシリーズ「BREWERS LINE」の第3弾商品「SPRING VALLEY BREWERY BREWERS LINE #3 オーク・ハーモニー 496」を発売。12月14日より「Tap Marché（タップ・マルシェ）」の取り扱いがある神奈川県内の一部の飲食店で、12月15日より一部ECサイトと直営店の「スプリングバレーブルワリー東京・京都」にて数量限定で販売する。同社では、クラフトビールを「造り手たちの創造性が生む多様なおいしさで、人生の楽しみが広がるビール」と定義しており、造り手の思想を原料や製法の無限の組み合わせで表現することが、クラフトビールの魅力の一つと捉え、キリンビール横浜工場内の小規模醸造所を、造り手の創造性を体現する場として「SPRING VALLEY BREWERY 横浜」と名称を定め、本醸造所で生み出されるビールを、ブリュワーの情熱とクラフツマンシップを凝縮した「BREWERS LINE」シリーズとして順次展開しているが、今回発売される。同商品は、冬に楽しんでほしい「奥深さ」をテーマに開発。樽にも使われる「オーク材」をローストし、その香味を抽出した「オークリキュール」をキリンビールのビール類では初めて使用。ホップのトロピカルな香りとオーク由来のウッディな香りや複雑さが調和する、リッチな味わいに仕上げられている。温度が上がるにつれてオークの香りが広がるため、時間をかけてゆっくりと楽しむのもおすすめという。商品名の「496」は、「SPRING VALLEY BREWERY」のフラッグシップビール「豊潤ラガー 496」にも使用している数字で、個性と飲みやすさの究極のバランスを目指すという、「SPRING VALLEY BREWERY」のビールづくりの哲学が込められている。【商品概要】■商品名：SPRING VALLEY BREWERY BREWERS LINE #3 オーク・ハーモニー 496 ■発売日/容量・容器/販売地域：①2月15日（火）・330mlびん・一部ECサイト、②12月15日（火）・15L樽・スプリングバレーブルワリー東京・京都、③12月14日（月）・3Lペットボトル（Tap Marché)・神奈川県内の一部の飲食店 ■価格(税抜き・希望小売価格) ： ①497円 ■アルコール分：7％ ■純アルコール量：①18.5g ■製造工場：①・②・③キリンビール横浜工場