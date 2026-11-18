コカ・コーラ ボトラーズジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長最高経営責任者：カリン・ドラガン）は、同社蔵王工場（宮城県）の水源域に位置する「コカ・コーラ ボトラーズジャパン 水源の森ざおう」の一部が、主務大臣（環境大臣、農林水産大臣および国土交通大臣）により、「地域生物多様性増進法」に基づく「自然共生サイト」に認定された。同社は、全17工場の水源域において、自治体や森林組合などと協定を締結し、各工場の水源域となる森林を「コカ・コーラ ボトラーズジャパン 水源の森」と名付け、水資源保全活動を推進。今回、「自然共生サイト」に認定された「水源の森ざおう」は宮城県刈田郡蔵王町に位置し、蔵王町、白石蔵王森林組合、円田生産森林組合と森林保全協定を締結、水源涵養活動を実施。「水源の森ざおう」のうち188.41ヘクタールを実施区域とした「増進活動実施計画」が認定されたというもの。これにより、「コカ・コーラ ボトラーズジャパン 水源の森えびの」「コカ・コーラ ボトラーズジャパン 水源の森ほうき」に続き、同社の「水源の森」として3カ所目の認定取得となった。