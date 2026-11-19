やよい軒「すき焼き定食」「チゲ定食」発売

プレナスが展開する定食チェーンのごはん処「やよい軒」では、鍋シリーズの第一弾として１１月１日より「すき焼き定食」を、そして、第二弾として１１月８日より「チゲ定食」を発売する。「すき焼き定食」はたっぷり…