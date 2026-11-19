キリンシティは、1983年の創業から42周年を迎えるにあたり、2025年5月14日から5月31日までの期間限定で「ありがとうクーポンキャンペーン」を実施する。全国のキリンシティ・キリンシティプラス全2…
カゴメ（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、2021年より給食現場で活躍する管理栄養士・栄養士、栄養士養成校の教員の方および学生を対象に、給食ならではのアイデアが詰まったレシピを募集する「給食コンテスト」を開催しているが、第6回となる今回は、テーマを「みんなの施設のナトカリバランスメニュー」とし、ナトカリバランスを日々の食事で実践するには、考え方を伝えるだけでなく、実際の献立に取り入れやすい形で提案することが大切となることを踏まえ、幅広い世代の食生活に日常的に関わる給食現場に着目し、管理栄養士・栄養士の実践的なアイデアを募集した。今回のコンテストでは、①野菜を使って満足感のある仕上がりになっているか、②献立全体のバランスがとれているか、➂多くの給食施設で提供しやすいか、④見た目や彩り、➄野菜を上手に取り入れてカリウムを補う工夫があるかの観点から特設サイトでのWEB投票と、カゴメとアイ・キューブに所属する管理栄養士等による調理・実食審査にて審査が行われ、ナトカリバランスメニュー魅力度No.1賞：トマト油淋鶏(ユーリンチー)、野菜の取り入れ方No.1賞：和風ドライカレー 、きらりと光るアイデアNo.1賞：トマト麻婆豆腐、特別賞：グリルチキンサラダサルサソース等が決定。同社では、11月19日の「ナトカリの日」にちなみ、受賞結果に加え、受賞献立のポイント、受賞者インタビューなどを特設サイト：https://kgm-eiyoshi-nav.com/contestで公開した。