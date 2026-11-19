リフェット「無農薬ウコンドリンクパウダー」新発売

リフェットは、海外セレブの間で話題の、ウコンを使ったヘルシードリンク「ゴールデンミルク」を手軽に作れる純国産のドリンクパウダー「ゴールデンラテ(100g 税別1,000円)」を12月6日に発売した。こ…