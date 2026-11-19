UCC上島珈琲は、カプセル式コーヒーシステム「ドリップポッド」の限定企画「旅するコーヒーマリアージュ」第13弾の予約販売を11月4日から開始した。今回は福岡県・門司港の焼き菓子店「Bion」とコラボレ…
流通経済研究所が発行する機関誌『流通情報』2026年11月号（No.583）では、「特産品マーケティング」を特集している。地域には、土地の風土や歴史、生産者の技術によって育まれた優れた特産品が数多くあるが、産地にとって誇るべき価値が、そのまま消費者の購入理由になるとは限らないのが実情。「良いものなのに売れない」「知ってもらえても、次の購入につながらない」。こうした課題に対して、商品の魅力をどう伝え、顧客との接点をどうつくり、継続的な購入につなげていけばよいのか。同特集では、岐阜県東濃地方の銘菓「栗きんとん」を手がける恵那川上屋の事例、バターの製造過程で生じるスキムミルクの活用という課題から生まれた那須発の人気菓子「バターのいとこ」の商品開発の背景や消費者に選ばれる商品づくり等をはじめ、千葉市食のブランド「千」、沖縄黒糖、ブランド豚についての6編の論考・インタビューを通じて、顧客に選ばれる商品づくりと、産地の持続的な成長を支える特産品マーケティングのあり方を考える。■コンテンツ詳細：https://www.dei.or.jp/information/info01