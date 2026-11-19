キム・ジェジュンが手がける韓国のプレミアムマッコリブランド「アックジョンマッコリ（狎鴎亭マッコリ）」が、PRJCT（代表者：秦 浩富）を日本総代理店として、日本市場での本格展開を開始する。アックジョンマッコリは、キム・ジェジュンが手がけるマッコリブランド。ソウルを象徴するエリア「狎鴎亭（アックジョン）」をブランド名に冠し、「洗練された都会的な韓国伝統酒」をコンセプトに掲げており、韓国では発売から約8ヶ月で累計約17万本を販売。韓国全国のコンビニエンスストア「CU」約1万6,000店舗で取り扱われています。CUでは販売開始から2週間で、首都圏向けの初回出荷分27,111本が完売した（2026年7月1日時点）実績を持つ。日本展開の第一弾は、新商品「アックジョンマッコリ プン（風）」。風のように軽やかに楽しめるマッコリを目指して仕上げた、アックジョンマッコリの新ラインナップです。国や言語を越えて伝わる漢字「風」を名に冠し、誰もが気軽に楽しめる韓国伝統酒を目指した商品。一般的なマッコリよりもしっかりとした甘みがありながら、くどさのない、すっきりとした後味が特徴。常温保存が可能で、賞味期限は製造日から12ヶ月。日本での発売は12月1日よりAmazonにて。なお、日本でのローンチを記念し、東京・渋谷のイベントスペース「PBOX STND」で、11月30日（月）にローンチパーティー「THE FIRST PINK FLIGHT」も開催される予定だ。【商品詳細】■名称：アックジョンマッコリ「プン（POONG）」 ■カテゴリー：リキュール ■内容量：750ml ■アルコール度数：8% ■保存方法：常温保存可 ■賞味期限：製造日より12ヶ月 ■日本希望小売価格：990円（税抜） ■購入方法：12月1日（火）よりAmazonにて販売開始予定（販売ページは後日公開予定） ■日本向け公式Instagram： https://www.instagram.com/apgujeong_makgeolli_jp