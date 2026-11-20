2026年9月外食企業の売上、客数などの実績（前年同月比）は概ね次の通りとなった。回転寿司やファストフードなどの集客力の高い企業は客数を伸ばした一方、週末偏重型の一部ファミリーレストランや居酒屋業態では客数維持とみられる。前年を達成した企業は38ブランド（構成比8割）、客数は21ブランド（構成比4割）となった。売上高8割の企業が前年をクリアしているものの、客数100%超は4割にとどまり、客単価上昇（インフレ・値上げ対応）による売上の確保が目立っている。ファストフードや回転寿司は比較的客数の改善が見られ、集客力のある業態とそうでない業態との二極化が進んでいる。好調企業は「元気寿司・魚べい」（売上112.4%・客数108.3%）、「くら寿司」（売上111.1%）、「モスバーガー」（売上115.3%・客数106.7%）などで、苦戦を強いられたのは居酒屋、高級和食で、居酒屋業態では大半のブランドで客数が前年割れとなり、天狗やきちり、塚田農場などは客数減を単価増で補いきれず、売上横ばい〜微減傾向となった。「うかい」の売上低迷（8月73.9%）や天丼てんやの大幅な客数減（89.0%）など、高価格帯や一部特定カテゴリーでの客離れが深刻化している。