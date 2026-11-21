シュクレイは、横浜発の洋菓子ブランド「Shu Shu（シュシュ）」から、3種類の焼き菓子を詰め合わせた「Shu Shuセレクション」を発売した。同ブランドは横浜の異国情緒や歴史を表現する洋菓子ブランドとして2026年3月に誕生した。今回の商品は、タヒチ産バニラとグラスフェッドバターを使用した「サブレ［ヴァニーユ］」、マダガスカル産バニラの生地に3種類のチョコレートを合わせた「ケーキ［ヴァニーユ］」、カカオ66％のチョコレートを使用し、シナモンをほのかに効かせた「フィナンシェ［ショコラ］」の3種類を詰め合わせたもの。年末年始の帰省土産や贈答品として提案する。 ＜商品情報＞商品名：Shu Shuセレクション 14個入／価格：3,240円（税込）／内容：サブレ［ヴァニーユ］8個、ケーキ［ヴァニーユ］3個、フィナンシェ［ショコラ］3個／販売店舗：Shu Shu そごう横浜店（神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店地下2階）／営業時間：10時～20時／公式サイト：https://sucreyshopping.jp/shushu