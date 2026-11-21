神戸リゾートサービス「Xmasグルメ」展開 神戸リゾートサービスが運営する神戸布引ハーブ園／ロープウェイは、12月28日まで開催中の「神戸クリスマスマーケット2026」で、新作を含む多彩なクリスマス限定グルメを提供している。今年は飲食販売用のヒュッテやトレーラーカフェを増設し、園内各所で食事を楽しめるようにした。新メニューには、フランクフルトに濃厚なブラックカレーソースを合わせた「ブラックカリーヴルスト」や、牛の胃袋とチョリソーをスパイシーに煮込んだスペイン料理「カジョス」が登場。このほか、国産牛とキノコのビーフシチュー、オリジナルハーブソーセージ、ジンジャーマンクッキーを添えたホットチョコレートなどをそろえ、イルミネーションや神戸の夜景とともに冬の食事を楽しめる。 ＜イベント情報＞イベント名：神戸クリスマスマーケット2026 -古城のクリスマス-／開催期間：2026年11月7日（土）～12月28日（月）／会場：神戸布引ハーブ園／ロープウェイ（兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3） ＜メニュー情報＞ブラックカリーヴルスト1,300円、トリッパとチョリソーのスペイン風煮込み～カジョス～1,650円、国産牛とキノコのビーフシチュー赤ワイン風味1,650円、オリジナルハーブソーセージ盛り合わせ1,300円、ヴェランダ特製クリームシチュー900円、特製グリューワイン900円、ホットチョコレート1,100円（すべて税込）／店舗によって営業日・営業時間が異なる／公式サイト：https://www.kobeherb.com/