コズミックダイナーは、金沢で人気の回転寿司ブランド「もりもり寿し」の新店舗を、12月10日に東京・秋葉原UDXの商業ゾーン「UDX DINING＆SHOP」3階にオープンする。石川県野々市市で誕生した同ブランドは、日本海で水揚げされた白エビやノドグロなど北陸の魚介を中心に提供。新店舗では、本まぐろ赤身、活ほたて、生いわし、甲いか塩炙りなどの店舗限定握りのほか、「白身五点盛り」「本日のおすすめ五点盛り」などを展開する。また、ブランド初となる29インチの大型タッチパネル注文システム「わくわくオーダー」を導入。日本語、英語、中国語、韓国語の4言語に対応し、国内外の利用客が写真を見ながら注文できる環境を整える。 ＜店舗情報＞店舗名：もりもり寿し 秋葉原UDX店／開店日：2026年12月10日（木）／所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX「UDX DINING＆SHOP」3階／アクセス：JR秋葉原駅から徒歩2分／営業時間：平日・祝前日11時～15時、17時～23時、土日祝日11時～23時／電話番号：03-5244-4502 ＜主なメニュー＞もりもり三点盛り、北陸五点盛り、白身五点盛り、本日のおすすめ五点盛り、板前こだわり握りセットなど／注文システム：29インチ大型タッチパネル、4言語対応／運営会社：https://cosmicdiner.jp/